Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
11. Žádost o poskytnutí dokumentů z konkrétního spisu
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Dne 22. února 2026 obdrželo Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „povinný subjekt“) prostřednictvím datové schránky žádost žadatele o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“). Žadatel konkrétně žádá o zaslání kopie vyrozumění a všech dalších provedených šetření ve věci evidované pod č. j. KRPE-110329-3/ČJ-2025-170613.
Povinný subjekt po posouzení žádosti uvádí, že neshledal důvody pro odmítnutí žádosti podle § 15 informačního zákona, a proto v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona poskytuje ve spolupráci s příslušným organizačním článkem povinného subjektu požadované informace.
Krajské ředitelství k žádosti žadatele sděluje, že věc oznamovatele je evidována krajským ředitelstvím pod výše uvedeným číslem jednacím. Ve spise se přitom nacházejí pouze následující dokumenty: podání vysvětlení žadatele, postoupení věci (stížnosti) na postup městské policie a vyrozumění žadatele o postoupení věci Městské policii Pardubice.
Dané dokumenty jsou zasílány v příloze tohoto sdělení. Při zveřejnění odpovědí podle zákona č. 106/1999 Sb. budou dané dokumenty anonymizovány.