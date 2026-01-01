Policie České republiky  

11. ročník Přeboru Moravy psovodů a služebních psů 2026
V Dobroticích se v rámci kynologického Přeboru Moravy ověřila připravenost policejních psovodů s jejich čtyřnohými parťáky.
Ve výcvikovém středisku psovodů a služebních psů v Dobroticích se v tomto týdnu konal 11. ročník Přeboru Moravy psovodů se služebními psy, který byl letos pod záštitou Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje. Vrcholem celé soutěže bylo Mistrovství Moravy.
Přeboru se zúčastnili kynologové z pěti krajských ředitelství policie. Z Moravskoslezského kraje dorazilo třináct psovodů, dalších osm z Jihomoravského kraje. Zlínský, Olomoucký kraj a kraj Vysočina vyslali každý dva psovody k reprezentaci na této soutěži.
Z našich zahraničních kolegů na přebor dorazili i dva psovodi z Policajného zboru Slovenskej republiky Žilina.
Cílem přeboru bylo prověřit připravenost psovodů se služebními psy k výkonu základních policejních kynologických činností v jednotlivých oblastech výcviku, konkrétně ovladatelnost čtyřnohých parťáků při provádění služebních zákroků a taktickou připravenost psovodů k použití služebních psů jako donucovacího prostředku a pátracího prostředku při vyhledávání osob a předmětů.
Přebor byl rozdělen do kategorie služebních psů výjezdových a hlídkových. Ve službě jsou hlídkoví psi využíváni například na bezpečnostní akce, jsou tedy více zaměřeni na obranné práce, naopak výjezdoví psi se zaměřují hlavně na práce pachové.
Obě tyto kategorie zahrnovaly disciplíny poslušnosti, obranných prací a pachových prací. V poslušnosti se hodnotila mimo jiné reakce psa na cizí osoby, odložení psa za pochodu vleže, skok vysoký či reakce na střelbu. Obranné práce zahrnovaly vyhledání a označení ukrývající se osoby v terénu či objektu, zadržení osoby pokoušející se o útěk, zadržení osoby s překonáním odporu a jiné. V disciplíně pachové práce se hodnotila například praktická stopa či vyhledání čtyř pachových předmětů.
Psovody a jejich parťáky hodnotilo jedenáct rozhodčích, z toho dva sloužili jako figuranti při určitých disciplínách.
Za Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje v kategorii psů výjezdových získali bronzovou medaili prap. Tomáš Jankovič se psem Willym, stříbrnou příčku obsadili prap. Radek Nevelöš s fenou Dinou a zlato si odnesli prap. Vladimír Maceček s Falcem. Na stupni vítězů se v kategorii hlídkových psů na bronzové pozici umístili prap. David Hanel a psem Bruttalem, stříbro převzal prap. Daniel Mičulka s Falkem. Zlato vybojovali ppor. Libor Kostera s parťákem Ragnarem.
Přebor zná také mistry Moravy, ty nejlepší z nejlepších. V kategorii psů výjezdových se bronzovou medailí může chlubit prap. Jitka Novotná s X-Men-Johnym, kteří jsou z Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje. Druhé místo patří prap. Josefu Janíčkovi a Chuckovi, kteří vezou medaili na Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje. Zlato přebrali prap. Vladimír Maceček a Falco, kteří jsou služebně zařazeni do skupiny základních kynologických činností Nový Jičín, našeho krajského ředitelství. Kategorii hlídkových psů obsadili na bronzové příčce ppor. Libor Kostera s Ragnarem, kteří slouží u skupiny základních kynologických činností v Bruntále. Stříbro si odnáší na Slovensko kpt. Jozef Gančár s Ronym. První místo obsadila pprap. Kateřina Illková s parťákem Kevinem, která bude slavit na Krajském ředitelství policie Jihomoravského kraje.
Všem umístěným gratulujeme a přejeme další úspěchy jak v soutěžích, tak i ve službě.
dne 17. dubna 2026
prap. Bc. Nikol Bočková