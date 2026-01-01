Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
10. Žádost o poskytnutí informací k dopravní nehodě v Litomyšli
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Dne 19. února 2026 obdrželo Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „povinný subjekt“) prostřednictvím datové schránky žádost žadatelky o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“), týkající se dopravní nehody, ke které mělo dojít dne 4. října 2025 na benzínové stanici Mol na ulici Sokolovská 122, Litomyšl. Žadatelka se konkrétně domáhá poskytnutí následujících informací:
- Kteří policisté zasahovali na místě nehody?
- Jaký byl průběh a příčina dopravní nehody a čím zaviněním k nehodě došlo?
- Došlo v návaznosti na nehodu k dalšímu vyšetřování?
- Existuje nějaký záznam z výjezdu policie k dopravní nehodě a z jejího vyšetřování? Pokud ano, žádám o zaslání kopie tohoto záznamu.
- Žádám o sdělení dalších skutečností, které vyšetřili policisté na místě ohledně průběhu nehody.
Povinný subjekt po posouzení žádosti uvádí, že neshledal důvody pro odmítnutí žádosti podle § 15 informačního zákona, a proto v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona níže poskytuje požadované informace.
Ad 1) prap. Vítězslav Holomek, OEČ: 262821.
Ad 2) a 3) Řidič vozidla s naloženým rypadlem při průjezdu pod přístřeškem čerpací stanice zavadil ramenem rypadla o kovový nosník střechy, čímž nosník v jednom místě mírně poškodil. Na místo se dostavila odpovědná pracovnice dané čerpací stanice, která uvedla, že náprava škody bude vyřešena s řidičem vozidla bez asistence Policie České republiky. Únik provozní kapaliny byl na místě vyřešen jednotkou Hasičského záchranného sboru České republiky.
Ad 3) Ne.
Ad 4) Věc byla evidována v informačním systému Policie České republiky bez čísla jednacího. Úřední záznam o provedeném šetření nebyl vypracován.
Ad 5) viz body 2) a 3).
Požadované informace jsou žadatelce poskytovány v souladu s § 4a odst. 1 a 2 písm. a) zákona podle obsahu žádosti v elektronické podobě a budou jí zaslány prostřednictvím datové schránky.