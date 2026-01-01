Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
1. Žádost o poskytnutí informací ke spisu postoupenému na MÚ Skuteč
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Ke Krajskému ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „krajské ředitelství“) byla ve dnech 18. a 19. listopadu 2025 doručena podání žadatele, v rámci kterých žadatel odkazuje na své podání ze srpna 2025. Tímto podáním žadatel žádal jednak o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o poskytování informací (dále jen „zákon“), tak si stěžoval na činnost Policie České republiky. Na danou žádost dle zákona krajské ředitelství odpovědělo dne 18. srpna 2025 v tom smyslu, že podání žadatele vyhodnotilo podle jeho obsahu jako žádost o nahlížení do spisu č. j. KRPE-61247/TČ-2023-1710371-MI dle § 38 správního řádu. Krajské ředitelství žadatele rovněž upozornilo, že daný spisový materiál byl již postoupen přestupkovému orgánu, ad hoc se jednalo o Městský úřad Skuteč, který nyní disponuje daným spisovým materiálem.
Žadatel proti tomuto vyřízení v zákonné lhůtě nebrojil podle § 16a odst. 3 písm. a) zákona. Nyní ve dnech 18. a 19. listopadu 2025 podal žadatel žádost dle zákona, kterou je však s ohledem na výše uvedené nutné považovat za novou žádost dle zákona. Žadatel uvádí, že se obrátil na Městský úřad Skuteč se žádostí o informace z výše uvedeného spisu, které obdržel. Přitom žadatel zjistil, že některé požadované informace nebyly obsaženy ve spisu u Městského úřadu Skuteč, proto se se svou žádostí opětovně obrací na krajské ředitelství.
Krajské ředitelství žádost posoudilo podle jejího obsahu a neshledalo důvody pro její odmítnutí. Nejdříve krajské ředitelství vyhodnotilo, jaké informace nyní žadatel požaduje. Žadatel požaduje následující:
a) Jak bylo odpovězeno na stížnost žadatele ze dne 11. července 2025;
b) Interní e-mailovou komunikaci Policie ČR týkající se mé osoby nebo předmětného řízení;
c) Protokoly o předání spisu č. j. KRPE-61247/TČ-2023-1710371-MI Městskému úřadu Skuteč;
d) Zaslat informace vedené Policií České republiky ke spisu č. j. KRPE-61247/TČ-2023-1710371-MI, a to v rozsahu
- Veškeré systémové a metadatové stopy;
- Logy přístupů a práce se spisem;
- Interní e-mailovou komunikaci Policie ČR týkající se mé osoby nebo předmětného řízení;
- Úřední záznamy, doplňující poznámky, služební záznamy;
- Kompletní elektronické záznamy ze systémů ETŘ, CIS, GINIS, Komens, datové úložiště Policie ČR; a
- Protokoly o předání spisu Skutči.
Ad a) Krajské ředitelství uvádí, že jeho stížnost byla prostřednictvím územního odboru Chrudim dne 15. srpna 2025 předložena na Okresní státní zastupitelství v Chrudimi, které žadatele dne 29. srpna 2025 pod č. j. 1 ZT 74/2024-46 vyrozumělo. Ve svém vyrozumění vyhodnotilo postup krajského ředitelství (policie) v souladu se zákonnými předpisy, přičemž délka řízení a jiné úkony policejního orgánu odpovídaly okolnostem daného skutku. Uvedený dokument Okresního státního zastupitelství v Chrudimi krajské ředitelství zasílá v příloze tohoto sdělení.
Ad b) K žádosti žadatele o poskytnutí e-mailové komunikace krajské ředitelství uvádí, že žádná taková komunikace v rámci krajského ředitelství na základě sdělení dotčených organizačních článků neproběhla, přičemž zákon povinnost vedení takové interní komunikace krajskému ředitelství neukládá. Nad rámec této žádosti krajské ředitelství sděluje, že i v případě, kdy by taková komunikace existovala, nevztahuje se na ní povinnost povinného subjekt dle zákona.
Ad c) K žádosti o zaslání protokolů o předání spisu krajské ředitelství sděluje, že jiné úřední záznamy a protokoly než ty, se kterými měl žadatel možnost se seznámit v rámci nahlédnutí do spisu u Městského úřadu Skuteč, ETŘ ani listinný spis neobsahuje.
Ad d) Krajské ředitelství tento bod žádosti podrobně posoudilo a dospělo k závěru, že požadované informace jsou obsaženy v informacích pod záložkou logy v ETŘ, z nichž lze požadované informace jednoduše zjistit. Jiné informace nad rámec listinného spisu krajské ředitelství k dané věci neeviduje.
Krajské ředitelství po posouzení žádosti z hlediska práva žadatele na uvedené logy podle zákona uvádí, že neshledalo důvody pro odmítnutí žádosti podle § 15 zákona, a proto v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona poskytuje ve spolupráci s příslušným organizačním článkem krajského ředitelství v rámci příloh tohoto sdělení požadované informace.
Vzhledem ke skutečnosti, že požadované dokumenty obsahují osobní údaje ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákona č. 110/2019 Sb.,
o zpracování osobních údajů, přistoupil povinný subjekt postupem podle § 12 ve spojení s § 15 odst. 3 zákona k jejich anonymizaci (osobní údaje třetích osob včetně úředních osob označeny žlutě).
Požadované informace jsou žadateli poskytovány v souladu s § 4a odst. 1 a 2 písm. a) zákona podle obsahu žádosti v elektronické podobě a budou mu zaslány prostřednictvím e-mailové schránky.