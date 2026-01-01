Operace ATELIÉR
Na jaře roku 2013 se kriminalisté z Náchodska dostali k prvním stopám, které naznačovaly, že na území Královéhradeckého kraje může působit organizovaná skupina zabývající se výrobou a šířením dětské pornografie. Šlo zpočátku jen o dílčí poznatky, zachycené při monitorování internetové kriminality. Analytici si všimli podezřelých snímků, které se objevovaly na zahraničních serverech. Následné šetření postupně ukazovalo na konkrétní místo – rodinný dům s ateliérem v Červeném Kostelci na Náchodsku.
Z původně lokálního případu se rychle stala jedna z nejrozsáhlejších kauz, jaké kdy královéhradečtí kriminalisté řešili. Vyšetřování si proto převzali krajští specialisté na trestnou činnost mravnostního charakteru. Vytvořili speciální tým složený z vyšetřovatelů, IT expertů, techniků a analytiků. Celkem se jednalo o dvacítku policistů, kteří pracovali v režimu nejpřísnějšího utajení. Citlivost případu byla zřejmá už od samého počátku – oběťmi se staly děti ve věku od sedmi do osmnácti let.
Postupným rozkrýváním vztahů a kontaktů kriminalisté zjistili, že hlavním organizátorem byl tehdy čtyřiapadesátiletý muž z Náchodska. Ten si děti cíleně vybíral napříč celou Českou republikou – částečně mezi rodinami v tíživé finanční situaci, jindy mezi rodiči, kteří sami měli ambice prosadit své děti v reklamě či modelingu. Pod záminkou slibné kariéry kontaktoval chlapce a dívky, nabízel jim možnost profesionálního focení pro zahraniční časopisy a následně je zval do svého ateliéru. Tam pak s pomocí několika spolupachatelů děti fotografoval a natáčel v pornografických pozicích.
Vyšetřování odhalilo propracovaný systém, v němž měly jednotlivé role jak osoby zajišťující nábor dětí, tak i spolupracovníci podílející se na technické stránce produkce a šíření. Hotový materiál putoval do zahraničí – do Švédska, Španělska, Velké Británie, Irska či Kanady. Zákazníci si mohli prostřednictvím šifrovaných kanálů objednat konkrétní dítě, věkovou kategorii či specifický vzhled. Nejednou zasílali i prádélko či oblečky, ve kterých mělo být dítě vyfotografováno. Transakce dosahovaly částek v řádech milionů korun, přičemž kriminalisté prokázali pohyby peněz nejméně za patnáct milionů.
K zásadnímu obratu došlo na jaře 2014, kdy byl připraven koordinovaný zásah. 4. března, za asistence zásahové jednotky, zadrželi policisté v Červeném Kostelci a na dalších místech čtyři osoby. Současně, díky mezinárodní spolupráci, byli během několika hodin zatčeni další čtyři podezřelí ve Španělsku, Švédsku, Francii a Kanadě. Klíčovou roli přitom sehrála spolupráce v rámci EUROJUSTU a analytická podpora EUROPOLU. Byl ustaven společný vyšetřovací tým složený z policistů a státních zástupců České republiky, Švédska a Španělska, který si průběžně vyměňoval důkazy a koordinoval další postup.
Domovní prohlídky a následné úkony přinesly obrovské množství důkazů. Policisté zajistili datová úložiště o velikosti kolem 30 terabajtů, stovky kusů oděvů, prádla a dalších rekvizit, ve kterých byly děti fotografovány. Objem zabavených dat byl tak velký, že policie musela nakoupit nové technologie k jejich zálohování a vyhodnocování. Spis v konečné fázi vyšetřování čítal 108 šanonů o více než 25 000 stranách textu, doplněných o desítky znaleckých posudků z oblasti psychiatrie a sexuologie.
Samostatnou kapitolu tvořila práce s dětskými oběťmi. Kriminalisté je vyslýchali výhradně ve speciálních místnostech uzpůsobených pro zvlášť zranitelné oběti. Za dětmi jezdili po celé republice, aby je nemuseli přivážet do Hradce Králové a vystavovat tak dalšímu stresu. Cílem bylo minimalizovat jejich sekundární viktimizaci a poskytnout jim maximální míru ochrany.
Na základě shromážděných důkazů byly v České republice obviněny čtyři osoby, z toho tři muži a jedna žena, přičemž všichni byli vzati do vazby. Hlavní organizátor čelil hrozbě až patnáctiletému trestu odnětí svobody, ostatní obvinění až dvanácti letům. Tři z nich byli policii již z minulosti známi pro trestné činy mravnostního charakteru. Celkový počet poškozených dětí dosáhl téměř stovky.
Když vyšetřování dospělo do závěrečné fáze, museli kriminalisté obhájcům zpřístupnit celý spis. Pro tento účel byla vyhrazena zvláštní kancelář, v níž byly všechny materiály uspořádány tak, aby se s nimi mohli obvinění i jejich právní zástupci seznámit. Jen tento proces trval několik týdnů.
Operace s krycím názvem ATELIÉR tak vstoupila do historie královéhradecké policie jako jedna z nejsložitějších a nejrozsáhlejších kauz. Ukázala, jak důležitá je mezinárodní spolupráce při odhalování organizovaného zločinu, který nezná hranic. Současně přinesla cenné zkušenosti v práci s dětskými oběťmi a potvrdila, že i v podmínkách regionální policie je možné profesionálně zvládnout případ, jenž svým rozsahem přesahuje rámec České republiky.